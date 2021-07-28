После третьего укола количество антител может просто зашкаливать.

Третья доза вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioBTech помогает значительно увеличить количество антител против коронавируса.

Об этом 28 июля сообщил сам производитель.

Исследования среди людей в возрасте 18-55 лет гласят, что после третьего укола организм вырабатывает примерно впятеро больше антител, чем после второго.

Среди более старшего поколения результаты оказались еще более впечатляющими - после третьей дозы вакцины у людей в возрасте 65-85 лет обнаружили в 11 раз больше антител, чем после второй.

Читайте такжеНужна третья доза: китайские ученые выяснили, что количество антител после двух прививок CoronaVac снижается через 6 месяцевВ исследовании учитывалась эффективность вакцины от Pfizer и BioBTech против "оригинального" штамма вируса и так называемой "Бета"-мутации, впервые обнаруженной в ЮАР.

Вакцина достаточно эффективна и против других штаммов, в том числе и "Дельта", 17 случаев которого обнаружили в Украине.

Впрочем, данные исследования пока еще не прошли рецензирование и не были опубликованы в научных изданиях.

Также мы писали о редких побочных эффектах, обнаруженных у вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech в США - это воспаления сердечной мышцы и тканей, окружающих сердце.

Автор: Станислав Кожемякин