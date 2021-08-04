Организация обеспокоена разрывом в статистических результатах по вакцинации между бедными и богатыми странами.

Всемирная организация здравоохранения призывает не проводить кампании по дополнительным прививкам против COVID-19 по крайней мере до конца сентября, поскольку разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах увеличивается.

Об этом в среду, 4 августа, заявил председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.

"Понимаю обеспокоенность всех правительств по защите своего населения от варианта "Дельта". Но мы не можем согласиться с тем, что страны, использовавшие большую часть мировых поставок вакцины, используют их еще больше", - отметил глава ВОЗ.

В организации считают, что практику, когда страны с высоким уровнем дохода получают большинство вакцин, следует отменить в пользу стран с низким уровнем дохода.

Третья доза вакцины от коронавируса: надо ли делать

Ранее производитель вакцины против COVID-19 Pfizer/BioBTech опубликовал результаты исследования, согласно которым третья доза этой вакцины помогает значительно увеличить количество антител.

В частности, исследования среди людей в возрасте 18-55 лет свидетельствуют, что после третьей прививки организм вырабатывает примерно в пять раз больше антител, чем после второй.

Читайте такжеЭксперт рассказала, нужно ли украинцам прививаться третьей дозой COVID-вакциныТем временем в Китае исследователи вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech сообщили о результатах изучения образцов крови здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 59 лет, которые свидетельствуют, что третья доза этой вакцины может иметь усиливающий эффект в укреплении иммунитета человека.

Так, среди участников, получивших две дозы с разницей в две или четыре недели, только 16,9% и 35,2% соответственно все еще имели через 6 месяцев уровень антител выше порогового значения. Однако впоследствии у участников, которым дали третью дозу примерно через 6 месяцев после второй, уровень антител через 28 дней увеличился примерно в 3-5 раз.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что ученые еще исследуют длительность действия иммунитета против коронавируса после вакцинации, однако "бустерная доза" может продлить иммунную защиту. При этом он отметил, что еще нет четкого понимания о необходимости третьей дозы вакцины.

Чтобы противодействовать распространению варианта "Дельта", некоторые страны уже начали делать или рассматривать возможность прививки третьей дозой вакцины - несмотря на то, что научные дискуссии еще продолжаются.

На прошлой неделе прививку третьей дозой сделал президент Израиля Исаак Герцог. В стране начали кампанию по вакцинации "бустерными дозами" людей старше 60 лет.

Соединенные Штаты в июле подписали соглашение с Pfizer и немецкой BioNTech о закупке 200 миллионов дополнительных доз вакцины против COVID-19 - для детской вакцинации, а также возможной вакцинации дополнительными дозами. Американские регуляторы здравоохранения все еще рассматривают необходимость введения дополнительных доз.

Автор: Катерина Комолова