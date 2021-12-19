Власти ограничили и возможность людей общаться друг с другом - разрешено приглашать не более двух гостей в день на весь период, кроме Рождества 25 декабря.

Правительство Нидерландов объявило строгий карантин для борьбы с ростом случаев заражения COVID-19.

Как сообщает Радио Свобода, локдаун будет действовать, начиная с 19 декабря, как минимум до 14 января.

Премьер-министр Марк Рютте объявил 18 декабря, что школы, университеты, магазины, не торгующие товарами первой необходимости, культурные и спортивные объекты, рестораны и бары будут закрыты на время карантина.

Власти ограничили и возможность людей общаться друг с другом - разрешено приглашать не более двух гостей в день на весь период, кроме Рождества 25 декабря.

Рютте сказал, что этой меры "не избежать из-за пятой волны COVID-19, вызванной "омикроном".

Накануне начала действия новых ограничений покупатели по всей стране устремились в магазины, чтобы подготовиться к предстоящим Рождественским праздникам. Городские власти Роттердама опубликовали в твиттере сообщение, что в центре "слишком людно", и призвали людей не приезжать в город.

Амстердам также предупредил о толпах людей и призвал соблюдать протоколы в отношении коронавируса.

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Новый штамм коронавируса: Омикрон

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

В ВОЗ также заявили об обеспокоенности в связи с распространением нового штамма коронавирус "Омикрон". Там ожидают, что количество тяжелых случаев и смертей вскоре увеличится. Ранее организация предварительно назвала этот штамм менее опасным, чем "Дельта".

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

14 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах. По его мнению, "Омикрон" может присутствовать и в других странах, даже если еще не обнаружен.

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Автор: Екатерина Гирнык