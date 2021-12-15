В организации обеспокоены тем, что люди недооценивают его опасность.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

По его мнению, "Омикрон" может присутствовать и в других странах, даже если еще не обнаружен.

Гебреисус считает, что большое количество новых случаев может сокрушить неподготовленные системы здравоохранения.

Читайте такжеНеизвестная болезнь убила десятки человек в Южном Судане"Омикрон распространяется такими темпами, которых мы не видели ни в одном из предыдущих вариантов вируса. Мы обеспокоены тем, что люди считают "Омикрон" мягким. Конечно, к настоящему времени мы узнали, что недооцениваем этот вирус", - сказал он.

Также глава ВОЗ отметил, что предотвратить распространение Omicron можно не только с помощью вакцинации. Он напомнил об использовании масок и соблюдении социальной дистанции.

Штамм коронавируса "Омикрон"

Штамм "Омикрон" имеет научное название B. 1.1.529. в спайк-белке штамма обнаружено 32 новые мутации. Тяжесть заболевания, вызванного "Омикроном", пока не установлена. Заболевание также может протекать бессимптомно.

Пока штамм зафиксирован в ЮАР и в Европе, и часто встречается у молодых людей. Имеющиеся ПЦР-тесты эффективно распознают "Омикрон". Есть основания предполагать, что он может распространяться быстрее "Дельты", в том числе среди вакцинированных.

Автор: Людмила Жерновская