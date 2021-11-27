Ученый Ульрих Эллинг считает, что новый штамм распространится в мире гораздо быстрее, чем "Дельта".

Новый штамм коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения назвала "Омикрон", может быть в шесть раз более заразным, чем штамм "Дельта".

Такое мнение высказал биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг, сообщает Deutsche Welle.

"По первым оценкам, он может быть в 500% заразнее, чем "Дельта"", - сказал Эллинг.

По его словам, "Дельта" был примерно на 60% заразнее штамма "Альфа".

"Поэтому распространение ("Омикрона") по всему миру произойдет гораздо быстрее, чем это было с "Дельтой"", - отметил биолог.

Эллинг добавил, что новый вариант коронавируса имеет ошеломительное количество мутаций – 32 – в одном спаечном белке. Именно эти мутации, по словам биолога, способствуют повышению заразности и способности вируса ускользать от иммунных клеток ("иммунного побега").

Ученый убежден, что единственный шанс остановить распространение нового варианта коронавируса – это ограничить перемещение людей через границы. По его словам, необходимо прекратить полеты из южной части Африки и удержать вирус в Гонконге и Израиле, где он, очевидно, уже есть.

"Мы не знаем, насколько сильно болеют люди в этом регионе Южной Африки сейчас. Я уверен, что эти данные появятся в ближайшие дни, но это два параметра, которые нам нужно знать: как болеют люди и работают ли вакцины", - подчеркнул он.

Читайте такжеВ ВОЗ определили топ-5 самых опасных штаммов коронавируса на сегодня

Новый штамм коронавируса Омикрон: что известно

Новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают у ВОЗ беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен в Ботсване. О нем впервые сообщила Всемирная организация здравоохранения из Южной Африки 24 ноября. В настоящее время новый штамм обнаружен в нескольких странах на юге Африки, Гонконге, Израиле и Бельгии.

Предварительные данные, собранные специалистами, свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки.

ПЦР-тест не выявляет ни один из генов нового штамма.

"Омикрон" может сделать вакцины менее эффективными и обладает большей способностью передаваться, сообщили в агентстве здравоохранения Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Екатерина Жирий