В организации добавили, что ПЦР-тест не выявляет ни один из генов нового штамма.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса Omicron и квалифицировала его как "вызывающий беспокойство".

"ВОЗ обозначила вариант B. 1.1.529 как вызывает беспокойство под названием "омикрон", - говорится в сообщении пресс-службы ВОЗ.

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. О нем впервые сообщили ВОЗ из Южной Африки 24 ноября.

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"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство. Число случаев этого варианта, по-видимому, увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", - говорится в сообщении ВОЗ.

Он также был идентифицирован в Бельгии, Ботсване, Гонконге и Израиле, пишет ВВС.

В организации добавили, что ПЦР-тест не выявляет ни один из генов нового штамма.

"Несколько лабораторий указали, что в одном широко используемом ПЦР-тесте ни один из трех целевых генов не проявляется (так называемое выпадение s-гена или отсутствие цели S-гена), и поэтому этот тест можно использовать как маркер данного варианта в подтверждение секвенирования. При использовании этого подхода данный вариант оказывался быстрее, чем предыдущие всплески инфекции, что позволяет предположить, что этот вариант может иметь преимущество в росте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВОЗ проводит ряд исследований и продолжает проводить оценку этого варианта.

Отметим, что ВОЗ использует буквы греческого алфавита только для ключевых вариантов коронавируса.

Напомним, ранее в Британии заявили, что недавно обнаруженный вариант коронавируса, который распространяется в Южной Африке, считается наиболее опасным из всех выявленных. Поэтому там временно прекратили рейсы из некоторых стран Южной Африки.

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Автор: Виктория Гордиенко