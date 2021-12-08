Будет сокращено число гостей, которых можно принимать в частном доме, а также часы продажи алкогодя в барах и ресторанах.

В Швеции и Норвегии усиливают карантинные ограничения из-за новых вспышек коронавируса.

Как говорится в сюжете ТСН, если шведам уже скоро придется вспомнить о социальной дистанции и масках в общественном транспорте, то норвежцам маски только рекомендуют.

Кроме этого, ограничат количество гостей, которых можно принимать в частном доме, до десяти человек. Также будет сокращено время продажи алкоголя в барах и ресторанах.

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По миру, тем временем, все активнее распространяется новый COVID-штамм "Омикрон". Его нашли уже в 57 странах. Мутацию считают более заразной, чем предыдущие штаммы. Впрочем, эксперты ВОЗ, исследовавшие две сотни европейских случаев заболевания, утешают: эти пациенты болеют "Омикроном" бессимптомно или с легким течением.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был ранее выявлен. ВОЗ подтвердила, что потребуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективныметоды лечения и вакцины против него.

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Автор: Ирина Погорелая