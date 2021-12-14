В ВОЗ отметили, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет об обеспокоенности в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон". Там ожидают, что количество тяжелых случаев и смертей вскоре увеличится.

В организации отметили, что многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно.

"Более подробная информация о тяжести "Омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", - рассказали "РИА Новости" в пресс-службе ВОЗ. Там отметили, что для получения как можно более полных данных о новом штамме странам нужно активнее обмениваться информацией.

Отметим, что ранее организация предварительно назвала этот штамм менее опасным, чем "Дельта".

Штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не были обнаружены случаи COVID-19, вызванные новым штаммом "Омикрон".

13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.

Автор: Ирина Погорелая