Так в Чили стремятся защитить население от "Дельты". Сначала будут вакцинировать людей в возрасте от 55 лет и старше.

В Чили начинают вводить третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса. Ее будут колотить тем, кто уже привился китайской вакциной производства Sinovac Biotech – CoronaVac.

Как пишет Bloomberg, дополнительная кампания с COVID-вакцинации там начнется уже с 11 августа, сообщил президент Чили Себастьян Пиньеру.

Так правительство стремится защитить население от штамма "Дельта". Сначала будут вакцинировать людей в возрасте от 55 лет и старше.

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"Мы решили начать усиление вакцинации для тех, кто уже получил обе дозы вакцины Sinovac", – заявил Пиньеру.

Такое решение приняли после того, как исследование показало, что эффективность вакцины CoronaVac снизилась с 67% в период с февраля по апрель до 58,5% после повторного измерения в начале июля.

Кроме того, со следующей недели жители Чили в возрасте от 55 лет, которые прививались до 31 марта, будут получать бустерную дозу вакцины AstraZeneca.

Так Чили присоединяется к Уругваю и Израилю, которые тоже объявили о третьих дозах прививок. Они не обращают внимания на призывы ВОЗ о введении моратория на бустерные дозы, пока более бедные страны догоняют показатели вакцинации.

Отметим, сейчас в Чили полностью вакцинировано двумя дозами более 60% населения страны.

Вакцинация третьей дозой: что известно

Автор: Виктория Гордиенко