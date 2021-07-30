Пока третью дозу вакцины будут предлагать только людям в возрасте от 60-ти лет.

Израиль-первый в мире официально разрешил прививку третьей дозой вакцины от коронавируса.

Несмотря на то, что страна - среди лидеров по темпам вакцинации, здесь очень сильно опасаются штамма "Дельта". Пока третью дозу будут предлагать только людям в возрасте от 60-ти лет. При этом после предыдущей прививки должно пройти не менее 5 месяцев. Первым свою очередную дозу Pfizer сегодня получит 61-летний президент Израиля Ицхак Герцог.

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Ускоряют темпы вакцинации и в США. Американский президент Джо Байден предлагает подражать по всей стране инициативе мэра Нью-Йорка и также платить по $100 американцам, которые прививаются впервые. В то же время политик издал распоряжение об обязательной прививке для федеральных работников. В случае же если кто-то отказывается, то этот человек вынужден будет носить маску, еженедельно тестироваться или же работать дистанционно, передает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая