Сейчас наблюдается высокая заинтересованность в ревакцинации среди пожилых израильтян.

В Министерстве здравоохранения Израиля привели статистику ревакцинации людей в возрасте 60+ третьей дозой препарата против коронавируса. На сегодня прививки получили уже более 250 тысяч человек.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на Mignews, 262 563 граждан вакцинировались всего за 4 дня.

Как отмечают в местном Минздраве, наблюдается высокая заинтересованность в ревакцинации среди пожилых израильтян. Еще 381 тысяча человек записалась в очередь на получение третьей дозы вакцины.

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COVID-вакцинация третьей дозой: что известно

Израиль первым в мире одобрил введение третьей дозы вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.

ВОЗ хочет запретить ревакцинацию против COVID-19 до конца сентября, чтобы все имеющиеся запасы вакцин направить тем, кто пока их не получил.

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Автор: Виктория Гордиенко