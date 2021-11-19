Первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 года.

Доктор Майкл Воробей, руководитель отдела экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны назвал имя первого в мире пациента с коронавирусом. Это была продавщица Вэй Гуйсянь, работавшая на рынке в Ухане.

Об этом сообщает The Guardian.

Воробей заметил, что первый известный случай заболевания COVID-19 обнаружили у продавщицы морепродуктов на рынке в Ухане.

Читайте такжеГосдеп США призвал ВОЗ продолжить исследование происхождения коронавирусаСогласно обновленным данным, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 года у женщины, работавшей на Уханьском рынке Хуанань. Ее имя - Вэй Гуйсянь.

В предыдущем отчете Всемирной организации здравоохранения отмечалось, что первый случай произошел с 41-летним бухгалтером-мужчиной, который жил в десятках километров от рынка. По мнению ученого, ВОЗ неправильно истолковала ранние сроки пандемии COVID-19.

Специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал ошибку, обнаруженную ученым.

Происхождение коронавируса

С начала пандемии коронавируса прошло почти два года, однако ученые со всего мира до сих пор не могут объяснить происхождение вируса. Над этим работают не только ученые, но и спецслужбы разных стран.

В октябре Всемирная организация здравоохранения объявила о создании научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO). Ее цель - определить происхождение коронавируса и лучше подготовиться к вспышкам других смертельных патогенов.

Команда рассмотрит, действительно ли вирус передавался от животных к людям на рынках в Ухане или просочился в результате несчастного случая в лаборатории.

В ВОЗ не исключают, что коронавирус мог быть создан в китайской лаборатории. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрйесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы, что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

В то же время спецслужбы США заявили, что они, возможно, никогда не смогут окончательно определить происхождение коронавируса однако версию, что COVID-19 разработали как биологическое оружие отвергли.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, к появлению в мире коронавируса имеет отношение человек.

Автор: Марта Гичко