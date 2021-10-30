Выводы обещают пересмотреть, если появятся новые доказательства.

Спецслужбы США заявили в пятницу, что они, возможно, никогда не смогут окончательно определить происхождение коронавируса, однако версию, что COVID-19 разработали как биологическое оружие, отвергли.

Об этом сообщает Reuters.

Аналитики считают правдоподобными версии природного происхождения вируса из-за контакта человека с инфицированным животным и лабораторной утечки в китайской провинции.

Однако во мнениях специалисты расходятся, что не позволяет дать окончательную оценку происхождения COVID-19.

Читайте такжеВОЗ призывает не закрывать школы из-за коронавирусаВерсию того, что коронавирус создали как биологическое оружие, – отклонили. По словам аналитиков, сторонники этой гипотезы не имеют прямого доступа к Уханьскому институту вирусологии и обвиняются в распространении дезинформации.

Однако четкой уверенности, как распространился коронавирус, у специалистов нет из-за отсутствия клинических образцов и полных данных о ранних случаев COVID-19 в китайской провинции.

Выводы обещают пересмотреть, если появятся новые доказательства.

Первая вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Ухань. Его происхождение до сих пор выясняется специалистами ВОЗ и отдельно Соединенными Штатами.

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Автор: Яна Ставская