Спецслужбы США заявили в пятницу, что они, возможно, никогда не смогут окончательно определить происхождение коронавируса, однако версию, что COVID-19 разработали как биологическое оружие, отвергли.
Об этом сообщает Reuters.
Аналитики считают правдоподобными версии природного происхождения вируса из-за контакта человека с инфицированным животным и лабораторной утечки в китайской провинции.
Однако во мнениях специалисты расходятся, что не позволяет дать окончательную оценку происхождения COVID-19.
Читайте такжеВОЗ призывает не закрывать школы из-за коронавирусаВерсию того, что коронавирус создали как биологическое оружие, – отклонили. По словам аналитиков, сторонники этой гипотезы не имеют прямого доступа к Уханьскому институту вирусологии и обвиняются в распространении дезинформации.
Однако четкой уверенности, как распространился коронавирус, у специалистов нет из-за отсутствия клинических образцов и полных данных о ранних случаев COVID-19 в китайской провинции.
Выводы обещают пересмотреть, если появятся новые доказательства.
Первая вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Ухань. Его происхождение до сих пор выясняется специалистами ВОЗ и отдельно Соединенными Штатами.
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