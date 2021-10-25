Данилов озвучил собственное мнение.

К появлению в мире коронавируса, который уже унес жизни более 64 тысяч украинцев, имеет отношение человек. Так считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Такое мнение он высказал в интервью "РБК-Украина".

"Мое мнение - за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь", - сказал он.

По оценкам Данилова, которые также озвучивают многие исследователи, пандемия должна закончиться к следующему лету.

"Есть вопросы, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить", - добавил он.

Происхождение коронавируса

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала свой доклад о происхождении COVID-19 по итогам поездки экспертов организации в Ухань.

Из доклада следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

В ВОЗ рекомендуют продолжить исследования, чтобы установить круг потенциальных животных-хозяев коронавируса и посредников, через которые им заразились люди.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы, что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

Автор: Юрий Годован