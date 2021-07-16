Как считает глава ВОЗ, важно проверить все, в том числе и лаборатории, чтобы установить, могла ли пандемия быть связана с утечкой.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что преждевременно исключать версию о том, что коронавирус распространился из-за утечки в лаборатории.

Он призвал китайские власти сотрудничать, чтобы установить происхождение COVID-19. В марте ВОЗ говорила, что ее эксперты не смогли однозначно определить источник вируса.

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Как считает глава ВОЗ, важно проверить все, в том числе и лаборатории, чтобы установить, могла ли пандемия быть связана с утечкой. "Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и инциденты случаются. Такое часто случается", - заявил журналистам Гебрейесус, передает kommersant со ссылкой на AP.

Он отметил, что сотрудничество Китая в этом вопросе "имеет решающее значение", и призвал Пекин предоставить информацию по лаборатории в китайском городе Ухане, где были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом.

"Нам нужна информация, четкая информация о том, какова была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии. Если мы получим полные данные, мы можем исключить (лабораторное происхождение COVID-19.- ред)", - пояснил глава ВОЗ.

Вопрос происхождение коронавируса: детали

Эксперты ВОЗ еще в начале 2020 года прибыли в Ухань, чтобы установить истоки появления инфекции. Эксперты организации назвали маловероятной версию лабораторного происхождения COVID-19.

США не исключали международной изоляции Китая, если тот не позволит исследователям вести свою работу по поиску истоков коронавируса.

В мае и июне в американских СМИ стали появляться материалы о признаках утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане.

Президент США Джо Байден потребовал от разведки усилить сбор данных по происхождению COVID-19.

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Автор: Ирина Погорелая