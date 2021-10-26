Быстрое распространение коронавирус происходит несмотря на то, что около 75% населения Китая полностью вакцинированы от COVID-19

В Китае зафиксировали новый вспышка коронавируса. В течение недели в 11 провинциях страны выявили более ста случаев заболевания COVID-19. Существует риск того, что вспышка распространится и дальше.

Об этом заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, с 17 октября в Китае было несколько локальных вспышек, и они быстро расширяются. Быстрое распространение коронавируса происходит несмотря на то, что около 75% населения Китая - а это более миллиарда людей - полностью вакцинированы от COVID-19, заявил Ми Фэн.

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Отмечается, что вспышку впервые обнаружили 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая. Отмечается, что по состоянию на 24 октября из 133 случаев заражения 106 были связаны с 13 туристическими группами.

Сейчас COVID-инфицирование обнаружили почти в трети провинций и регионов страны, в частности в Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу и Пекине.

Правительство уже запретило туристическим агентствам организовывать поездки по этим регионам, а власти Пекина ужесточили ограничения на въезд в город. Теперь от путешественников из регионов высокого и среднего риска в столице будут требовать отрицательный тест на коронавирус и двухнедельный мониторинг состояния здоровья.

Ранее, как писал УНИАН, в Китае после новой вспышки коронавируса снова начали открывать пункты тестирования.

Пандемия коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко