ВОЗ заявила, что сформированная группа может быть "нашим последним шансом" определить происхождение SARS-CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о создании научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO). Ее цель - определить происхождение коронавируса, но лучше подготовиться к вспышкам других смертельных патогенов.

Как сообщается на сайте ВОЗ в группу вошли 26 экспертов. В частности, это Марион Купманс, Теа Фишер, Хунг Нгуен и китайский эксперт по ветеринарии Ян Юнги, которые участвовали в совместном расследовании в китайском Ухане.

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Команда рассмотрит, действительно ли вирус передавался от животных к людям на рынках в Ухане или просочился в результате несчастного случая в лаборатории.

Кроме коронавируса, SAGO также изучит происхождение других патогенов высокого риска.

ВОЗ заявила, что сформированная группа может быть "нашим последним шансом" определить происхождение SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что происхождение коронавируса в китайской лаборатории не исключают и в ВОЗ.

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Автор: Виктория Гордиенко