Стали известны лауреаты Нобелевской премии-2026 по физиологии и медицине

Награду разделили между собой трое ученых.

Лауреатами Нобелевской премии 2026 года по медицине и физиологии стали совместно американский ученый Карл Дайссерот (Медицинский институт Говарда Хьюза, Стэнфордский университет), и немецкие ученые Петер Хегеманн (Берлинский университет Гумбольдта) и Георг Нагель (Вюрцбургский университет).

Награду им присудили за "открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики", говорится в сообщении на сайте комитета.

Хегеманн и Нагель открыли каналородопсин – белок с уникальными свойствами. Они обнаружили, что в какую бы клетку ни вводили этот белок, она становилась светочувствительной. Дайссерот ввел ген каналородопсина в нервные клетки крыс. Воздействуя на клетки синим светом, он смог инициировать нервный сигнал. Позднее он добился работы этого светоуправляемого переключателя в нервных клетках мозга живых мышей.

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"Этот метод управления нервными сигналами с помощью света получил название "оптогенетика" и быстро приобрел огромное значение во всем мире", - говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Напомним, в 2025 году Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл и японский ученый Шимон Сакагучи за их открытия по периферической иммунной толерантности. Они определили охранников иммунной системы - регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм.

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