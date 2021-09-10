Исследование планируют предоставить уже в ближайшие недели.

Компания BioNTech разработала COVID-вакцину для детей. Предполагается, что ее можно будет использовать в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech в течение следующих нескольких недель планирует представить исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Кроме того, компания готовится подать заявку на признание этого препарата во всем мире.

Пока что известно, что COVID-вакцина для детей будет иметь меньшие дозы.

Читайте также"8-й ген" и "спаечный белок": в сети среди украинцев распространяют новый миф о вакцинации (фото)Также сообщается, что до конца года компания планирует разработать вакцину для детей от 6 месяцев до 2 лет, а также получить разрешение на ее использование.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

В июне 2021 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, где впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

Недавно украинский Минздрав утвердил рекомендации вакцинации от коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Для получения прививки родителям детей 12 – 15 лет, либо ребенка в возрасте 16 – 17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

11 августа стало известно, что в США среди пациентов с COVID-19 все больше и больше детей, поэтому власти призвали ускорить одобрение детской COVID-вакцины.

1 сентября власти Кубы заявили о планах вакцинировать детей в возрасте от 2 до 18 лет своей отечественной вакциной Soberana-2.

В Украине же все COVID-вакцины рекомендованы для применения в возрасте от 18 лет.

Автор: Анастасия Горбачева