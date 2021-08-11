Педиатры также выражают обеспокоенность по поводу увеличения числа детей, заразившихся коронавирусом.

В США продолжает расти число инфицированных COVID-19 среди детей из-за распространения штамма "Дельта". За последние 2 недели количество случаев заболевания детей выросло на 4%.

Поэтому ученые призывают правительство ускорить утверждение вакцины для лиц в возрасте до 12 лет, пишет The Guardian.

Новый анализ данных Американской академии педиатрии (AAP) показал, что дети составляют 15% новых случаев, зарегистрированных на прошлой неделе, в общем почти 94 тысячи.

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Несмотря на это, в США среди детей все еще немного госпитализированных пациентов с COVID-19 - до 1,9%, но все больше детей обращается за помощью. Педиатры также выражают обеспокоенность по поводу увеличения числа детей, заразившихся коронавирусом.

"Уровень амбулаторного лечения коронавируса повысился с 1% до 20% за месяц. Лечили 18 детей, больных коронавирусом, 6 – в реанимации. На аппарате искусственной вентиляции легких было 3, в том числе трехмесячный ребенок", – рассказал врач Марк Клайн, руководитель детской больницы Нового Орлеана.

Однако COVID-вакцинацию детей до 12 лет могут одобрить в США лишь в середине зимы 2021 года.

Вакцинация детей jn коронавируса: что известно

В июне 2021 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, где впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

Недавно украинский Минздрав утвердил рекомендации вакцинации от коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer / BioNTech. Для получения прививки родителям детей 12 – 15 лет, либо ребенка в возрасте 16 – 17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

Автор: Виктория Гордиенко