Всемирная организации здравоохранения впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.
Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ на сайте организации.
В ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.
"Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19", - говорится в заявлении.
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