Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обращаться к педиатру или семейному врачу ребенка.

В Министерстве здравоохранения назвали перечень условий для прививки от коронавируса детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Как сообщает Минздрав, утверждены рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения к инструкции вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, этот препарат разрешено использовать детям в возрасте от 12 лет в Украине в случае, если ребенок:

имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации; с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, или международное свидетельство о вакцинации;

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выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, или международное свидетельство о вакцинации; является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19; приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет документы в подтверждение этого.

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обращаться к педиатру или семейному врачу ребенка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июля, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что со следующей недели можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Константин Гончаров