Детей иммунизировали вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

В Украине впервые использовали вакцину против коронавируса на детях. Такой опыт уже получила Черновицкая область.

Об этом "Суспільному" рассказала координатор COVID-вакцинации на Буковине Оксана Знак.

Так, в Черновицкой области первую дозу вакцины ввели четырем детям в возрасте от 13 лет. Их вакцинировали препаратом Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

Первую вакцину получил ребенок из Черновцов для пересечения границы на обучение.

Других детей вакцинировали в Глыбоцком центре медико-санитарной помощи.

Кроме этого, в городской детской поликлинике открыли пункт вакцинации для детей. Но пока там никого не иммунизировали, поскольку в заведении ожидают поставки препаратов, сообщил главный врач детской поликлиники Иван Хорошенюк.

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Позже в Черновицкой ОГА сообщили в Facebook, что вакцинировали от COVID-19 пятерых детей.

Двое получили прививку в Черновцах, двое - в Глубокой и один ребенок - в Герце. Иммунизированным от 13 до 16 лет.

Как сообщила Оксана Знак, среди причин, почему родители решили сделать процедуру - выезд ребенка за границу на учебу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение коронавируса.

Что известно о вакцинации детей от COVID-19 в Украине и мире

В июне 2021 года ВОЗ разрешила вакцинировать детей от коронавируса и выдала соответствующие рекомендации.

Первым одобренным препаратом для детей стала вакцина против коронавируса от компаний Pfizer-BioNTech. Использование вакцины одобрили для детей в возрасте от 12 до 17 лет в ЕС и США.

В начале июня вакцинацию детей соответствующим препаратом одобрили в Израиле.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 23 июля рекомендовало разрешить вакцину Moderna от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Осталось дождаться решения Еврокомиссии.

В Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 12 лет. Делать это можно препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Интервал между первой и второй дозами составляет 21-28 дней.

Минздрав рекомендует прививать детей в отдельных случаях: для пересечения границы на соревнования, обучение или к родственникам. Также, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения или осложнений вследствие COVID-19 из-за сопутствующих болезней. Или если приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины.

COVID-вакцин на детей: что известно

Компании Pfizer и Moderna начали исследование эффективности собственных препаратов на детях в возрастной категории 11 месяцев – 6 лет. Первые результаты от детей младшего школьного возраста ожидают получить в сентябре.

Кроме этого, недавно в Китае закончилась 1/2 фаза клинических испытаний вакцины CoronaVac на детях и подростках в возрасте от 3 до 17 лет. Результаты показывают, что препарат безопасен для детей, а иммунный ответ лучше, чем у взрослых.

Автор: Виктория Гордиенко