Подростки получат первые прививки уже на этой неделе, а детей младшего возраста начнут вакцинировать с середины сентября.

Власти Кубы планируют вакцинировать детей в возрасте от 2 до 18 лет своей отечественной вакциной Soberana-2.

Таким образом страна надеется достичь 90% уровня вакцинации к декабрю, пишет The Guardian.

Подростки получат первые прививки уже на этой неделе, а детей младшего возраста начнут вакцинировать с середины сентября.

По данным государственного производителя Finlay Institute, испытания вакцины на детях показали, что она безопасна и вызывает более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.

Официальный представитель министерства здравоохранения Илеана Моралес Суарес заявила, что вакцинация против COVID-19 будет проводиться аналогично ежегодной вакцинации против различных детских болезней.

Около половины из 11,3 миллиона жителей Кубы уже получили по крайней мере одну дозу вакцины, при этом более 3,5 миллиона человек были вакцинированы полностью.

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Автор: Катерина Комолова