Интеллектуальные способности человека заложены на уровне генов

К разгадке феномена гениальности вплотную приблизились британские ученые. Под руководством представителя института психиатрии, функционирующем при королевском колледже в Лондоне, профессора Сильвана Даривьерса, группой исследователей был обнаружен ген, который в некоторой степени определяет уровень интеллекта у конкретного человека. Это NPTN. Об этом объявило издание World Bulletin, которое в свою очередь ссылается на статью из научного журнала Molecular Psychiatry, пишет percare.ru.

Ген, который имеется в виду учеными, программирует и определяет толщину важнейшей части головного мозга – его коры. Именно она оказывает непосредственное влияние на процесс мышления, а также определяет обучаемость, память и способность к концентрации внимания.

Это феноменальное открытие дает ученым возможность понять, почему же некоторым людям настолько трудно дается процесс учебы, а также помочь им.