Рассказываем также, почему магазинный квас и напиток натурального брожения - далеко не одно и то же.

Квас считается одним из самых популярных летних напитков, и многие уверены, что он приносит организму только пользу.

Однако такой напиток подходит не всем и требует умеренности.

Врач-диетолог Евгения Розум рассказала УНИАН, можно ли пить его каждый день, почему квас вредный в некоторых случаях и кому от него лучше совсем отказаться.

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Как влияет квас на организм

Как рассказала в комментарии УНИАН врач-диетолог Евгения Розум, польза кваса зависит от того, из чего приготовлен квас. Если это продукт натурального брожения, то практически любой такой напиток максимально полезен для организма:

Квас может быть свекольным, ягодным, фруктовым или хлебным. Если, к примеру, говорить о свекольном квасе, то сама по себе свекла является ценным продуктом для человека, а в процессе ее ферментации, то есть, брожения, в напитке дополнительно появляются лактобактерии и органические кислоты.

Также, по словам врача, свекла содержит полезные пищевые нитраты, которые могут положительно влиять на состояние сосудов, способствуя их расслаблению. Благодаря этому овощу может немного снижаться артериальное давление. Бетаин, содержащийся в свекле, благоприятно влияет на работу печени и процессы детоксикации.

Если говорить о ягодных и фруктовых квасах, то они содержат пробиотики, то есть, лактобактерии. В квасе могут присутствовать дрожжи – они и пробиотики положительно влияют на работу кишечника и поддерживают собственную микробиоту организма.

Ягодный и фруктовый квас может также содержать большое количество полифенолов - их содержание зависит от того, какие именно ягоды и фрукты использовались при приготовлении напитка. Полифенолы являются достаточно мощными антиоксидантами.

Кроме этого, квас содержит витамины группы B, в хлебном их обычно больше.

"Поскольку квас положительно влияет на состояние микробиоты и кишечника, он в целом способствует улучшению работы организма, в частности печени и иммунной системы. Это связано с тем, что многие реакции иммунной системы зависят от того, насколько хорошо функционирует кишечник", - отмечает диетолог.

Можно ли каждый день пить квас

Все виды кваса натурального брожения полезны для человека, но только если употреблять их в умеренном количестве.

Если выпить кваса слишком много, он может вызвать ощущение дискомфорта в кишечнике. Дело в том, говорит врач, что в напитке содержится небольшое количество этанола - это естественный продукт брожения, и на разных людей он может воздействовать по-разному:

Оптимальная суточная норма составляет около 200-300 мл. Хорошим вариантом считается употребление 50-60 мл натурального кваса перед приёмом пищи.

Полезные вещества, содержащиеся в напитке, могут немного активизировать работу желудка, повысить кислотность желудочного сока, благодаря чему пища будет лучше перевариваться и усваиваться. Поэтому квас можно пить перед завтраком или обедом.

В вечернее время этот напиток лучше не употреблять - он может оказывать легкий стимулирующий эффект, а также усиливать активность желудка и кишечника, что при употреблении перед сном способно вызвать определенный дискомфорт.

Квас особенно полезен в жаркую погоду: он содержит микро- и макроэлементы, а также полифенолы, которые помогают восполнить то, что организм теряет вместе с потом.

Чем вреден квас, даже если он натуральный

Если квас натурального брожения, то при его употреблении вреда, как правило, немного. Опять-таки, главный вопрос - в каком количестве человек его пьет. Если употребить слишком много, это может спровоцировать вздутие живота и послабление стула.

"Если у человека есть острые воспалительные заболевания желудка или кишечника, язвы, эрозивные процессы, гастрит, рефлюкс, то даже натуральный квас при чрезмерном употреблении может вызвать обострение, боль и дискомфорт. Поэтому при наличии таких состояний употребление этого напитка лучше ограничить", - предупреждает Розум.

Это все касается кваса натурального брожения. С промышленным вариантом, по словам врача, ситуация иная и вреда в нем заметно больше:

Когда речь идет о квасе промышленного производства, необходимо очень внимательно читать состав на этикетке. Очень часто такой продукт представляет собой сладкий газированный напиток, который практически не имеет отношения к натуральному продукту брожения. В магазинном квасе может практически не быть пробиотиков, поскольку в процессе пастеризации все полезные бактерии погибают.

Кроме того, в промышленный квас нередко добавляют большое количество сахара. В таком случае по своему составу он становится обычным сладким газированным напитком и не имеет практически никакой ценности для организма.

При чрезмерном употреблении такой квас может даже вредить, поскольку быстро вызывает гипергликемию - повышение уровня сахара в крови, вследствие чего повышается и уровень инсулина. Это, в свою очередь, влияет на все обменные процессы в организме. Для людей с избыточной массой тела, заболеваниями печени, сердечно-сосудистой системы и нарушениями обмена веществ такой напиток может быть противопоказан, поскольку способен ухудшить состояние здоровья.

Кому нельзя пить квас

"Я бы рекомендовала ограничить употребление кваса маленьким детям, поскольку этот напиток может вызывать у них вздутие живота и ощущение дискомфорта. Кроме того, даже натуральный квас содержит небольшое количество этанола, поэтому для ребёнка он может быть нежелательным", - советует диетолог.

Беременным женщинам и кормящим матерям также стоит ограничить употребление кваса из-за содержания в нем алкоголя. Не рекомендуется пить квас людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, поскольку напиток может усиливать болевые ощущения и воспалительные процессы.

Если подытожить, то вот кому стоит ограничить или исключить квас:

маленьким детям;

беременным и кормящим женщинам;

людям с обострением заболеваний ЖКТ;

с сахарным диабетом (промышленный квас - строго нельзя) ;

с заболеваниями печени;

с атеросклерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями;

с избыточной массой тела и нарушениями обмена веществ.

Можно ли квас при диабете 2 типа? Да, но только в умеренном количестве и если речь идет о натуральном квасе. Хорошим вариантом в этом случае может быть квас из свеклы, а также из кисло-сладких ягод и фруктов. Хлебный квас следует употреблять с большей осторожностью, поскольку он имеет несколько более высокий гликемический индекс.

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справка Евгения Розум Врач-диетолог Евгения Розум - врач-диетолог с девятилетним опытом работы. В медицине более тридцати лет. Она считает, что комплексный, интегративный подход с использованием глубоких знаний, врачебной интуиции и опыта в сотрудничестве с пациентом способствует достижению хороших и долговременных результатов. Образование получала в Национальном медицинском университете им. акад. А. А. Богомольца и Национальном университете здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика.

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