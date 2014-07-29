Чем раньше человек научился читать, тем выше его интеллект - психологи

Эти результаты они опубликовали в журнале Child Development.

В исследовании участвовали почти 2 тыс. однояйцевых близнецов - у них геном полностью идентичен, поэтому можно оценить влияние внешних факторов, в том числе, на интеллект. Сравнили возраст, в котором тот и другой овладели чтением, и интеллектуальные способности в возрасте 7, 9, 10, 12 и 16 лет.

Оказалось, что если наблюдалась разница в возрасте овладения чтением между одним и другим близнецом, то различался и уровень их интеллекта уже в 7 лет.

Психологи подчеркивают, что чтение развивает не только вербальные навыки, овладение словом, но и невербальные, которые нужны для понимания написанного текста.

news.open.by