Ученые назвали 10 лучших советов по здоровому питанию в 2026 году

От фруктового йогурта до утреннего стакана воды.

Эксперты проанализировали самые громкие исследования и тренды первой половины 2026 года, чтобы составить актуальный гид по здоровому питанию, пишет The New York Times.

Авторы изучили самые читаемые статьи о здоровье и выделили 10 главных уроков.

Некоторые из них оказались не такими эффективными, как кажется на первый взгляд.

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Замороженный йогурт – это не совсем здоровая пища

Как говорится в материале, его польза значительно переоценена. Хотя в таком йогурте обычно меньше насыщенных жиров, чем в мороженом, он может содержать больше добавленного сахара, а его широко разрекламированная польза для пробиотиков не является достоверно доказанной.

Ваш рацион влияет на риск возникновения болезней

Многие факторы риска находятся вне нашего контроля. Однако, по мнению экспертов, диета с высоким содержанием фруктов, овощей, цельного зерна и растительных белков (фасоль, чечевица) помогает снизить риск развития рака, а также диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Будьте осторожны с "низкоуглеводными" диетами

Ограничение углеводов помогает в краткосрочной перспективе для похудения или контроля уровня сахара в крови. Однако в долгосрочной перспективе отказ от фруктов, крахмалистых овощей, бобовых и цельного зерна лишает организм клетчатки.

"Качество углеводов, а не их количество, имеет большее значение для здоровья", – отмечают специалисты.

Наука об интервальном голодании не так надежна

Сторонники интервального голодания – режима питания, предполагающего ограничение приема пищи в определенные часы суток или дни недели – часто утверждают, что он помогает похудеть, улучшает метаболическое здоровье, когнитивные функции и даже продлевает жизнь. Многим людям действительно проще придерживаться именно такого режима, чем других диет. Впрочем, по имеющимся данным, научные доказательства в пользу всех этих преимуществ остаются довольно шаткими.

Овсянка – настоящая сокровищница полезных веществ

Этот традиционный завтрак отлично влияет на сердце и кишечник. По результатам исследований, это происходит благодаря бета-глюкану – типу клетчатки, которая питает полезные бактерии в толстой кишке и помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови. Овсянка также помогает поддерживать стабильный уровень сахара.

Слишком много белка тоже вредит

По мнению врачей, чрезмерное увлечение белком имеет свои минусы. Если получать большую часть белка из красного или переработанного мяса, это может повысить риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака. А отказ от клетчатки ради белка приведет к проблемам с пищеварением.

Клетчатку стоит есть больше

Большинство людей не потребляют достаточно клетчатки. Как говорится в материале, исправить это можно с помощью вкусных дополнений: три стакана попкорна содержат почти четыре грамма клетчатки, а гуакамоле, сальса, фасолевый дип и хумус также являются отличными вариантами для полезного перекуса.

Опасность алкоголя начинается уже с одной порции в день

Недавнее исследование показало, что люди, выпивавшие один алкогольный напиток в день, имели больше шансов умереть от заболеваний, связанных с алкоголем, чем те, кто не пил вообще. Женщины чаще умирали от рака печени или груди, а у мужчин и женщин повышался риск смерти от цирроза печени и рака ротовой полости и пищевода.

Не отказывайтесь от горошка

Эти маленькие бобовые содержат огромное количество питательных веществ. Хотя в них не так много белка на унцию, как в фасоли или чечевице, они все равно занимают высокое место среди вегетарианских вариантов. "Одна кружка садового горошка содержит примерно столько же белка, сколько три унции твёрдого тофу", – подчеркивают авторы.

Теплая вода натощак полезна, но не панацея

Блогеры в соцсетях утверждают, что горячая или теплая вода после пробуждения улучшает пищеварение, очищает кожу и уменьшает вздутие живота. Эксперты подтверждают определенные преимущества для кишечника, но призывают не считать это панацеей от всех болезней.

Новости о здоровье

Ранее УНИАН писал о 8 напитках, которыми можно заменить кофе без вреда для здоровья – от матча и чая масала до грибного кофе и мате. Среди вариантов также есть цикорий, мятный чай, золотое молоко с куркумой и ройбуш – каждый из них имеет свои преимущества для организма.

Также читайте об исследовании ученых из Медицинского центра City of Hope, которые обнаружили новый тип клеток CP-A, которые с возрастом активнее образуют жировые клетки в области живота. Подобные клетки обнаружили и в жировой ткани людей среднего возраста – их оказалось значительно больше, чем у более молодых.

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