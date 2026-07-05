Какой чай может защитить мозг от старения: неожиданное открытие ученых

В этом чае содержится много антиоксидантных соединений, известных своими мощными противовоспалительными свойствами.

Ученые обнаружили неожиданную связь между употреблением зеленого чая и здоровьем мозга. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что этот древний напиток может помочь замедлить когнитивное ухудшение, которое часто сопровождает старение, пишет Futura.

Как поясняет издание, с возрастом в мозге происходят различные структурные изменения. Одним из них являются так называемые поражения белого вещества. Эти небольшие изменения часто вызывают ухудшение когнитивных функций и развитие таких заболеваний, как деменция.

Отмечается, что питание и напитки могут влиять на здоровье организма. Внимание ученых в контексте здоровья мозга привлек зеленый чай. Японское исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило обнадеживающую связь между регулярным употреблением этого напитка и уменьшением количества нежелательных поражений мозга.

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В статье отмечается, что состав зеленого чая таит в себе огромную пользу для организма. В частности, в нем много катехинов – антиоксидантных соединений, известных своими мощными противовоспалительными свойствами.

Согласно японскому исследованию, катехины напрямую воздействуют на кровеносные сосуды и нервные клетки, помогая защитить их от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

Участники исследования, которые выпивали не менее трёх чашек зелёного чая в день, имели значительно меньше поражений белого вещества мозга по сравнению с теми, кто пил его реже. Это довольно убедительный аргумент в пользу ещё одной чашки чая.

По мнению исследователей, частично такой эффект может объясняться влиянием зеленого чая на артериальное давление и кровообращение. Способствуя снижению повышенного артериального давления, зеленый чай может улучшать кровоснабжение мозга, что, в свою очередь, снижает риск образования мелких повреждений его тканей.

Что это означает для когнитивного здоровья

Хотя полученные результаты пока считаются предварительными, они открывают перспективы для простых профилактических мер: например, сделать зеленый чай регулярной частью своей повседневной жизни, предлагает издание.

Впрочем, отмечается, что прежде чем начать пить зеленый чай в течение всего дня, стоит учесть важный нюанс. По данным исследования, положительное влияние на мозг преимущественно наблюдалось у людей, не имевших серьезных факторов риска, таких как депрессия или определенные генетические предрасположенности.

Стоит ли чаще пить зеленый чай

Подводя итог, в издании отметили, что зеленый чай может стать ценным союзником в поддержании здоровья мозга. Однако ученые подчеркивают, что для окончательного подтверждения этих выводов и формирования четких рекомендаций необходимы дальнейшие исследования. Между тем, похоже, никакого вреда не будет, если вы решите выпивать по три чашки зеленого чая в день.

Ранее УНИАН писал, что зеленый чай лучше всего помогает при высоком давлении. Отмечалось, что именно по нему имеется наибольшее количество клинических данных, указывающих на то, что он улучшает показатели артериального давления, поэтому этот чай считается лучшим выбором при гипертонии.

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