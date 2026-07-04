Ученые нашли способ уничтожить до 90 % клеток одного из самых агрессивных видов рака

В лабораторных исследованиях экспериментальное соединение подавляло размножение клеток наиболее распространённой формы рака поджелудочной железы примерно на 90 %.

Американские ученые сообщили об обнадеживающих результатах исследования, которое может изменить подход к лечению аденокарциномы протоков поджелудочной железы – самой распространенной и одной из самых агрессивных форм рака поджелудочной железы. Результаты работы опубликованы в журнале Oncotarget.

Исследователи из Университета Флориды A&M испытали экспериментальные молекулы, известные как ингибиторы полиизопренилированного цистеиниламида (PCAI).

В отличие от большинства существующих подходов, они не пытались напрямую воздействовать на мутацию гена KRAS, лежащую в основе большинства случаев этого вида рака. Вместо этого соединения блокировали аномальные белковые взаимодействия, запускающие рост опухоли.

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Наилучший результат продемонстрировала молекула NSL-YHJ-2-27. В ходе лабораторных исследований она подавляла размножение раковых клеток примерно на 90 % даже в низких концентрациях.

Ученых удивил механизм действия

Анализ показал, что новые соединения не только активировали гены, подавляющие развитие опухоли, но и одновременно блокировали активность генов, способствующих ее росту.

Кроме того, они разрушали внутренний каркас раковых клеток, необходимый им для перемещения, сохранения формы и проникновения в здоровые ткани.

Впрочем, самым большим сюрпризом стал сам механизм действия препаратов.

Вместо того чтобы подавлять систему, поддерживающую развитие опухоли, соединения, напротив, чрезмерно ее активировали. В результате в клетках резко возрастал уровень активных форм кислорода, что в конечном итоге приводило к их самоуничтожению.

После успешных испытаний на отдельных клетках ученые протестировали соединения на трехмерных моделях опухолей. И в этом случае они также продемонстрировали высокую эффективность.

В то же время авторы подчеркивают, что результаты пока получены только в лабораторных условиях. Впереди – дополнительные исследования, которые должны подтвердить безопасность и эффективность нового подхода перед началом клинических испытаний на людях.

Другие исследования в области онкологии

Как сообщал УНИАН, новое исследование свидетельствует о том, что у вегетарианцев в целом ниже риск развития многих видов рака. В то же время результаты не являются однозначными – у веганов зафиксирован повышенный риск колоректального рака по сравнению с людьми, употребляющими мясо.

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