Что будет, если каждый день есть темный шоколад: названы 3 его преимущества для сердца

Если вы хотите побаловать себя, хорошим выбором станет порция темного шоколада. Это не только вкусно, но и, благодаря содержанию антиоксидантов, полезно для сердца. Издание Verywell Health назвало 3 преимущества темного шоколада для сердца.
Во-первых, как говорится в статье, этот продукт снижает общие риски для здоровья. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, доказало, что регулярное употребление темного шоколада может снижать риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Это объясняется антиоксидантными флавоноидами и полифенолами, которые особенно концентрированы в темном шоколаде.
Отмечается, что флавоноиды способны расслаблять кровеносные сосуды, снижать артериальное давление и уменьшать воспаление.
Во-вторых, тёмный шоколад может снижать кровяное давление. Это его преимущество было доказано в исследовании, опубликованном в журнале Foods.
Особенно это касается людей, у которых уже есть высокое давление. Ученые убедились, что этот продукт обеспечивает небольшое снижение как систолического (верхнее число), так и диастолического (нижнее число) давления, если употреблять его в течение как минимум двух-четырех недель.
Суточное количество темного шоколада в исследованиях колебалось от 6 до 25 граммов, что является небольшим количеством. Важно, чтобы шоколад содержал не менее 70% какао – при этом в нём будет достаточно флавоноидов (антиоксидантов, которые могут помочь снизить кровяное давление и уменьшить воспаление) и меньше сахара.
В-третьих, темный шоколад может улучшить уровень холестерина. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Research in Food Science, этот продукт снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или "плохого" холестерина). Как известно, ЛПНП способствует образованию бляшек в артериях, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.
В то же время, как отмечается, темный шоколад может повысить уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, "хорошего" холестерина). "Хороший" холестерин помогает выводить ЛПНП из кровотока.
Умеренность – залог здоровья сердца
Небольшое количество темного шоколада может способствовать здоровью сердца, но важно рассматривать его как часть общего рациона. Хотя темный шоколад содержит меньше сахара, чем молочный шоколад, он по-прежнему является источником сахара, потребление которого следует ограничивать, подчеркнули в издании.
"Слишком много добавленного сахара повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Хотя печенье, мороженое и пирожные могут содержать темный шоколад, в них также содержится больше добавленного сахара. Вместо этого наслаждайтесь небольшим кусочком темного шоколада отдельно или со свежими фруктами", – советуют в статье.
Ранее УНИАН писал, что темный шоколад является одним из продуктов, богатых магнием. Этот микроэлемент необходим для сокращения мышц, нормальной работы нервной системы, поддержания здоровья костей, энергетического обмена, регулирования уровня сахара в крови и артериального давления, а также водно-электролитного баланса.