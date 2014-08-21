Мобильные телефоны оказались опаснее, чем предполагалось

Представители Всемирной организациеи здравоохранения обнародовали результаты масштабного исследования. В течение 10 лет они изучали влияние сотовых телефонов на здоровье мужчин и женщин из 13 стран мира, пишет newss.net.ua.

Оказалось, что любители поговорить по сотовому телефону в 2 раза больше подвержены риску заболеть раком. Причем пользователи мобильных телефонов уязвимы не перед одним видом рака, как считалось ранее, а перед четырьмя.

Ученые заявили, что у пользователей мобильными телефонами в несколько раз увеличивается риск развития трех видов рака мозга и рака слюнных желез.

В связи с полученными данными эксперты советуют как можно реже говорить по сотовому телефону, а вот школьникам лучше вообще отказаться от пользования этим видом связи. Кроме того, не стоит носить мобильные телефоны в карманах одежды, так как это также может негативно повлиять на здоровье. Лучше положите средство мобильной связи в сумочку.