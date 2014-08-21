Мужское бесплодие на 100% связано с уровнем стресса

Стресс является однозначным фактором риска снижения фертильности у мужчин из-за ухудшения качества спермы, заявляют ученые. Следовательно, парам, желающим завести ребенка, нужно сначала позаботиться о психическом состоянии, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Психологический стресс вреден для спермы, негативно влияет на концентрацию сперматозоидов, их внешний вид, способность оплодотворять яйцеклетки. Чем сильнее стресс, тем меньше сперматозоидов в эякуляте. Более того, повышается риск того, что подвижность сперматозоидов будет нарушена, говорится в исследовании Колумбийского университета.

Из-за стресса вырабатываются гормоны глюкокортикоиды, которые могут снизить уровень тестостерона и выработку сперматозоидов. Еще одна причина - окислительный стресс, негативно влияющий на качество семени. Это доказало обследование 193 мужчин 38-49 лет.

Мужчины проходили тесты, оценивающие уровень стресса, вызванный работой и другими влияниями. Учитывалось общее состояние и реальные события, которые могут вести к стрессу. И объективно, и субъективно стресс ухудшал качество спермы. Примечательно: безработные мужчины имели сниженное качество спермы по сравнению с работающими мужчинами, вне зависимости от уровня стресса на работе.