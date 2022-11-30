Все свои 36 лет женщина прятала руки от чужих глаз.

Львовские медики провели реконструктивно-пластическую операцию руки женщины с ранее неизученной генетической патологией, описания которой нет ни в одном научном источнике.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, пациентке, которая приехала из Николаевского района - 36 лет. Всю жизнь с рождения ее ногтевые фаланги были округлыми и увеличенными, а развитие сухожилий-разгибателей – нарушено. Пальцы женщины не разгибались, а кисть наоборот – все время была полусогнута.

Как рассказала пациентка медикам, в повседневной жизни эта патология не мешала ей, но она испытывала постоянный дискомфорт.

Видео дня

"Все свои 36 лет она прятала руки от чужих глаз. Все - из-за загадочной болезни, повлекшей деформацию пальцев рук и ног", - рассказали в медобъединении.

Чтобы осуществить мечту женщины и придать ее рукам эстетический вид, заведующий первым хирургическим отделением больницы Святого Пантелеймона Игнат Герич совместно с командой решился выполнить сложную реконструктивно-пластическую операцию. Этому предшествовали длительные консультации.

Сперва медики взялись оперировать левую руку. Делали это в два этапа: сначала – пластика сухожильных структур, а затем – пластика мягких и костных тканей. После этого врачи зафиксировали кость в правильном положении. Операция длилась чуть более трех часов и прошла удачно.

"Уже на следующий день пациентка уехала домой. Медики продолжают наблюдение за состоянием кисти после вмешательства. И совсем скоро планируют прооперировать в другую, правую руку женщины. Чтобы пациентка навсегда забыла о своей патологии и дискомфорте, который постоянно испытывала", - подчеркивают в медобъединении.

После того, как львовские хирурги столкнулись с этим вызовом, они попросили коллег из Оксфордского университета рассмотреть случай пациентки. Британские медики после изучения истории болезни и результатов обследований пациентки охарактеризовали патологию как "чрезвычайно редкое заболевание с низкой инцидентностью", и аналогичных случаев они "до сих пор не встречали".

"Более того, наши специалисты отправили собранный генетический материал пациентки в их лабораторию в Оксфорде. Теперь неизвестную мутацию будут изучать ученые не только в Украине, но и в Великобритании", - отметили в Первом медицинском объединении Львова.

Редкие болезни

В этом году в Индии произошла вспышка новой вирусной инфекции под названием томатный грипп. Болели дети в возрасте до пяти лет. Его назвали томатным гриппом из-за болезненных красных волдырей, которые возникают на теле у больных. Вирус очень заразен и легко передается при тесном контакте, например, через подгузники, прикосновение к грязным поверхностям или попадание вещей в рот.

Кроме того, УНИАН сообщал о редкое пищевое расстройство, из-за которого четырехлетний британский мальчик съел часть детской кроватки, а также ел свои подгузники, бумагу и другие несъедобные вещи.

Уникальный случай в медицинской практике произошел в Канаде. Медики начали лечить ребенка от очень редкой и часто смертельной болезни еще до появления на свет.

Вас также могут заинтересовать новости: