Четырехлетний мальчик съедает бумагу, игрушки, книги и другие несъедобные предметы.

Четырехлетний британский мальчик съел часть детской кроватки, а также ест свои подгузники, бумагу и другие несъедобные вещи из-за редкого пищевого расстройства.

Уильям Бакли из Восточного Йоркшира пытается есть предметы, не являющиеся пищей еще с раннего детства, пишет Mirror.

Ребенку поставили диагноз пикацизм, также известный как пика, парорексия, аллотриофагия или извращение вкуса. При этом расстройстве у людей возникает непреодолимое желание употреблять в пищу что-либо необычное и малосъедобное.

Его маме, 32-летней Мари Бакли, приходится наблюдать, как Уильям ест такие вещи, как бумага, пух, игрушки, книги и даже мебель. Недавно мальчик съел часть своей новой кроватки, а еще обгрызал пушистые наматрасники.

Мари вынуждена прятать несъедобные предметы, а также отвлекать сына в течение дня. По словам матери, в последние три-шесть месяцев сын начал каждый день и особенно ночью есть еще и свои подгузники.

"Он также будет есть ковровые волокна, мягкие игрушки, дождевик на своей коляске и любой пушок или волосы. Работа продолжается, я убрала из его комнаты все книги и мягкие игрушки. Днем я могу убирать мешающие вещи и отвлекать его, но ночью это очень трудно", - говорит женщина.

Уильяму также поставили расстройство аутистического спектра, глобальную задержку развития и расстройство обработки сенсорной информации. Вскоре он должен отправиться в специальную школу.

Маму в свою очередь тревожит не только поведение ребенка, но и реакция со стороны. Ее шокирует отсутствие осведомленности о людях с такими же проблемами, как у ее сына, и жестокость комментаторов в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, в Индии 7-летняя девочка "окаменела" из-за редкого заболевания, делающего кожу похожей на камень. А в Украине редкие болезни имеют 5% населения, и большинство из этих людей еще дети.

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Автор: Катерина Комолова