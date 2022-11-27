Операцию провели 71-летнему пациенту.

В Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения Херсона от российских оккупантов операцию на сердце.

Как сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, на помощь херсонским медикам прибыл врач-кардиолог из Одессы.

"Врач-кардиолог из Одессы, прибыл на помощь херсонским медикам, провел успешное стентирование коронарных сосудов 71-летнему пациенту. Впервые после освобождения нашего города было проведено такое серьезное оперативное вмешательство", – подчеркнул он.

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Янушевич добавил, что Херсонская областная клиническая больница сейчас работает в штатном режиме. Была восстановлена работа гематологического и диализного центров, а также ряда других отделений. Все корпуса больницы имеют электропитание. Херсонцам доступны обследования на КТ-аппарате и ангиографе.

Кроме того, для безопасности пациентов обустроены три бомбоубежища с кроватями и системой вентиляции. По словам Янушевича, во время оккупации в этих укрытиях родились два мальчика и две девочки.

Освобождение Херсона: как живет город сейчас

26 ноября 2022 года в Херсоне украинские энергетики смогли восстановить электроснабжение главной канализационной станции и очистных сооружений. Далее поэтапно будет появляться свет в жилых районах города.

В то же время российские оккупанты продолжают терроризировать местных жителей. Россияне наносят удары по Херсону. За сутки, 25 ноября, погибли два человека, еще 10 получили ранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, говоря о российских обстрелах Херсона и области, отметил, что это месть проигравших.

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