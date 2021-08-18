Пострадавшего доставили в больницу, где сделали операцию.

Во Львовской области 32-летний житель Червоноградского района случайно перерезал себе шею болгаркой.

Как сообщает ZAXID.NET, пострадавшему удалось выжить и выздороветь благодаря помощи медиков. У него диагностировали массивную рану мягких тканей с повреждением мышц, подкожной клетчатки, костей и хрящей шейного отдела позвоночника - болгарка остановилась буквально в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Об этом изданию рассказал заведующий хирургического отделения №1 больницы Игнат Герич. Именно туда сразу доставили пострадавшего.

В больницу мужчину доставили медики "скорой". Несчастный случай с ним произошел из-за того, что болгарка была без защитного щитка. В какой-то момент мужчина споткнулся и упал на работающий инструмент. Болгарку успели вовремя выключить, однако она перерезала пострадавшему переднюю и боковую поверхность шеи - вплоть до позвонков.

Как рассказывает врач, болгарка во время падения повредила и щитовидную железу, что вызвало массивное кровотечение.

Читайте такжеНа Киевщине охотник случайно застрелил человека

"Сонная артерия, к счастью, не была повреждена, были повреждении ее ветви, болгарка остановилась буквально за несколько миллиметров от магистрального сосуда, что и спасло мужчину, а также то, что больницы "скорой" оказали пациенту квалифицированную помощь", – говорит Игнат Герич.

Пострадавшему сделали операцию. На днях его выписали из больницы, он уже находится дома. Врачи говорят, что травмы болгаркой не являются редкостью, однако как правило страдают руки и ноги. Подобные инциденты случаются нечасто. Факт того, что мужчина выжил, врачи считают настоящим везением.

Автор: Юрий Годован