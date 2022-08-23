По последним данным, заболели 82 ребенка.

В Индии стремительно распространяется новая вирусная инфекция под названием томатный грипп. Впервые ее обнаружили у детей в южно-индийском штате Керала в мае, но теперь она распространилась на два других штата.

По последним данным, вирус диагностировали у 82 детей в возрасте до пяти лет, пишет Lancet Respiratory Medicine.

Ученые до сих пор пытаются точно определить, что это за вирус. Его назвали томатным гриппом из-за болезненных красных волдырей, которые возникают на теле у больных. Вирус очень заразен и легко передается при тесном контакте, например, через подгузники, прикосновение к грязным поверхностям или попадание вещей в рот.

"Редкая вирусная инфекция находится в эндемическом состоянии и считается неопасной для жизни; однако из-за ужасного опыта пандемии Covid-19 желательно проявлять бдительность, чтобы предотвратить дальнейшие вспышки", - говорится в статье.

Симптомы нового вируса очень похожи с коронавирусом, чикунгуньей и лихорадкой денге. Последние два распространены в Индии в сезон дождей и переносятся комарами.

"Вирус также может быть новым вариантом вирусной болезни рук, ящура, распространенного инфекционного заболевания, поражающего в основном детей в возрасте от одного до пяти лет и взрослых с ослабленным иммунитетом, а некоторые тематические исследования даже показали, что руки, ящур заболевания у иммунокомпетентных взрослых", - отмечается в статье.

Как ранее сообщал УНИАН, в Европе обнаружили новый более опасный штамм ВИЧ.

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