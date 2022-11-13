Родители ребенка уже потеряли двух младенцев именно из-за этого заболевания.

Уникальный случай в медицинской практике произошел в Канаде. Медики начали лечить ребенка от очень редкой и часто смертельной болезни еще до появления на свет.

Благодаря этому девочка родилась без признаков заболевания и сможет прожить нормальную жизнь. Об этом пишет Live Science.

Родители ребенка уже потеряли двух младенцев именно из-за этой болезни, поскольку являются носителями рецессивного варианта гена. В связи с этим их дети имеют 25% шанса унаследовать болезнь Помпе. Она вызывает повреждение мышечных и нервных клеток по всему организму ребенка. Болезнь Помпе встречается лишь у 1 из 100 тысяч детей.

Видео дня

У людей с менее тяжелой формой симптомы развиваются в более позднем возрасте, но у маленькой Айлы это редкое генетическое заболевание диагностировали еще в утробе матери. Сейчас девочке уже 16 месяцев, она счастлива и развивается как обычные дети.

Редкие болезни у детей

В этом году в Индии произошел вспышка новой вирусной инфекции под названием томатный грипп. Болели дети в возрасте до пяти лет. Его назвали томатным гриппом из-за болезненных красных волдырей, которые возникают на теле у больных. Вирус очень заразен и легко передается при тесном контакте, например, через подгузники, прикосновение к грязным поверхностям или попадание вещей в рот.

Кроме того, УНИАН сообщал о редком пищевом расстройстве, из-за которого четырехлетний британский мальчик съел часть детской кроватки, а также ел свои подгузники, бумагу и другие несъедобные вещи.

Вас также могут заинтересовать новости: