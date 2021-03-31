Попав к специалистам больницы скорой помощи, был установлен диагноз - прободение перфорационной язвы желудка. При таких тяжелых состояниях, к сожалению, выживают единицы.

Врачи львовской больницы скорой помощи неотложно провели операцию по спасению 37-летней Елены.

Об этом сообщили в Львовском горсовете.

Почти месяц она проходила с перфорационной язвой желудка и даже об этом не подозревала. Организм молодой женщины сам "прикрыл" язву печенью, и это, фактически, спасло ей жизнь.

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"Женщина обращалась за помощью в частные медицинские учреждения, но ей поставили неправильный диагноз относительно неврологической симптоматики, хотя проблема была острая и связана с хирургическими осложнениями язвенной болезни желудка", — рассказывает Герич Игнат, заведующий первого хирургического отделения львовской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Попав к специалистам больницы скорой помощи, был установлен диагноз - прободение перфорационной язвы желудка. При таких тяжелых состояниях, к сожалению, выживают единицы. Поэтому пациентку срочно госпитализировали и начали готовить к операции.

"Уникальный случай, самым интересным в этой истории является то, что при прорывной язве желудка есть считанные часы для того, чтобы спасти пациента и сделать неотложную операцию, однако организм сам „прикрыл" язву печенью, что, собственно, спасло жизнь пациентки", — пояснил врач.

Технически крайне сложно установить границы каждого органа и разъединить их без каких-либо повреждений. Однако команда медиков центра хирургии взялась за операцию. Провели разделение всех органов, устранили инфекцию и ушили отверстие в желудке.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже поехала домой.

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Автор: Виктория Гордиенко