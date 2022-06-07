Согласно прогнозам Минздрава, в будущем психологической поддержки потребует около 15 миллионов украинцев.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что из-за нападения РФ на Украину украинцы будут иметь негативные последствия для своего психического здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, каждый десятый украинец может почувствовать последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

"С каждым днем количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может иметь негативное влияние на психическое здоровье", - пояснил министр.

Согласно прогнозам Минздрава, в будущем психологической поддержки потребует около 15 миллионов украинцев. При этом около 3-4 миллионам нужно будет назначать медикаментозное лечение.

Как сообщал УНИАН, психолог рассказала, как побороть синдром фантомной сирены.

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