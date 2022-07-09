В условиях войны очень важно строить планы на будущее и заботиться о себе.

Психолог Анна Кушнерук рассказала, как война изменила жизнь украинцев, и дала полезные советы, как поскорее адаптироваться к реалиям войны.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

Психолог объясняет, что планирование является одной из основ жизни психически здорового человека, а потому даже в условиях войны очень важно составлять планы на будущее. Ведь человек, который сейчас занимается составлением планов, с высокой вероятностью будет восстанавливать нашу страну после победы, и у него на это должны быть силы.

При этом она констатирует: люди должны понимать, что не все планы должны осуществиться.

"Получить подтверждение своего планирования, к сожалению, не удается. И поэтому человек должен научиться, планируя сегодня, во время войны, что планы – это не то, что мне гарантировали. Планы – это моя направленная энергия на то, чтобы приближаться разными путями к тому, что я считаю нужным", – говорит Кушнерук.

При этом она отмечает, что для человека абсолютно нормально чувствовать злость или раздраженность, если его планы не осуществились, ведь "никто не гарантировал, что будет легко".

В то же время, отмечает Кушнерук, очень важно признавать свою слабость, позволить себе побыть в состоянии отчаяния или погрустить.

"Совершенно нормально называть вещи своими именами и не думать, что я все время должен быть как заряженная батарейка, как какой-то эйфорический зайчик. Это нормально, когда это отчаяние и эмоциональное состояние постоянно меняется", – объясняет психолог.

В то же время нет ничего плохого в том, чтобы скучать по материальным вещам или привычным ритуалам, ведь "психика позволяет скучать по маленькому, чтобы не признавать весь тот атомный внутренний взрыв, что чувствует человек". И не следует винить себя за то, что "вы иногда не вывозите", – говорит Кушнерук.

При этом, по ее словам, очень важно продолжать делать что-то для себя, заботиться о себе, общаться с родными и близкими. В отпуске тоже нет ничего плохого.

В то же время, она призвала украинцев прекратить сравнивать, у кого больше горя, и относиться с уважением к другим: не упрекать тех, кто сейчас испытывает счастье или радость, но одновременно стоит стараться быть тактичными, демонстрируя свои личные радости или победы, не делать вид, будто войны нет.

Полный разговор с психологом Анной Кушнерук смотрите в эфире "Сніданку з 1+1".

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