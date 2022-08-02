Война оказывает существенное влияние на психическое состояние всех людей, даже тех, которые вроде бы стойко переживают ее последствия.

По прогнозам Министерства здравоохранения, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться психологической помощи по результатам войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью Суспильному сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы уже прогнозируем в абсолютном выражении количество людей, которые будут иметь психические расстройства по результатам этой войны - это более 15 млн человек. Это те люди, которые будут нуждаться как минимум в психологической поддержке", - заявил Ляшко.

Он отметил, что эта война окажет существенное влияние на психическое состояние людей, даже тех, которым кажется, что они стойко переживают военные последствия. По его словам, такое представление является исключительно мифическим.

Как сообщал УНИАН, ранее психолог Анна Кушнерук рассказала, как война изменила жизнь украинцев, и дала полезные советы, как поскорее адаптироваться к реалиям войны. В условиях войны, в частности, очень важно строить планы на будущее и заботиться о себе.

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