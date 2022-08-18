По предварительным оценкам, в психологической поддержке будут нуждаться 15 миллионов человек.

Война в Украине негативно повлияет на состояние психического здоровья граждан, а также приведет к обострению болезней. В частности, усугубятся онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что в Украине возрастет количество больных раком с запущенными стадиями, а также участятся случаи инфарктов и инсультов в молодом возрасте.

"Хотелось, чтобы (война – УНИАН) не повлияла и чтобы победа как можно скорее наступила. Но мы уже сейчас понимаем, что будем иметь негативные последствия, поскольку вопрос скрининга, профилактических осмотров сегодня точно не в приоритете украинцев. А учитывая, что мы сейчас имеем войну, а к этому два года коронавирусной болезни, которая тоже ограничивала доступ к медицинской помощи, мы готовимся к нескольким проблемным моментам", — объяснил министр.

По предварительным оценкам, в психологической поддержке будут нуждаться 15 миллионов человек. Из них приблизительно 3 миллиона будут нуждаться еще в помощи психиатра или психотерапевта, если поддержка не будет оказана вовремя. При усугублении ситуации потребуется также медикаментозное лечение.

В связи с этим Ляшко призвал избавиться от стигмы относительно слова "психолог" или консультаций у психолога через горячую линию.

"Когда мы говорим о психологе, то почему-то у многих идут ассоциации, наверное, еще из советских фильмов о психиатрической больнице с белыми халатами и завязанными руками, колючей проволокой. Если обратить внимание на американские фильмы, то там консультации у психолога – это нормально, и нам также нужно это сделать, потому что люди, которые переживают стресс и думают, что это их не касается, что они устойчивы, все равно будут нуждаться в консультации психолога", — подчеркнул глава Минздрава.

По словам министра, война приводит к тому, что украинцы постареют на 10-15 лет. Но речь идет не о внешнем виде, а о болезнях, которые имели какую-то возрастную структуру.

Напомним, ранее психолог Анна Кушнерук рассказала, как война изменила жизнь украинцев, и дала полезные советы, как поскорее адаптироваться к реалиям войны.

Вас также могут заинтересовать новости: