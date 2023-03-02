В Минздраве не ожидают быстрого повышения заболеваемости даже на фоне распространения штамма коронавируса "Кракен".

Зимняя волна COVID-19 в Украине закончится уже к середине марта, а снижение заболеваемости короновирусом произойдет до конца месяца.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин "Укринформу". "Вторая неделя марта будет завершением зимней волны коронавирусной инфекции. Показатели заболеваемости в конце марта должны быть на довольно низком уровне", – уточнил Кузин.

В Минздраве не ожидают быстрого повышения заболеваемости даже на фоне распространения штамма коронавируса "Кракен". "Появление штамма Omicron XBB.1.5 приводит к тому, что рост происходит, но он незначительный в пределах страны", - сказал главный санврач.

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Коронавирус в Украине

С первых дней 2023 года в Украине фиксируют несущественный рост количества случаев заболевания COVID-19. Как рассказал тогда министр здравоохранения Виктор Ляшко, ситуация с заболеванием в стране стабильная, потому что в среднем в больницах находится 3,5-4 тыс. пациентов. А госпитализация новых не превалирует над тем количеством, которое выписывается.

А 24 января в Украине обнаружили штамм коронавируса "Кракен". Этот штамм нашли в Сумской области у человека, у который не было прививки от коронавируса. 26 января Ляшко заявил, что из-за обнаружения нового штамма коронавируса "Кракен", заметных последствий для украинцев не прогнозируется.

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