Инфицированный человек не имел привок от COVID-19.

В Украине зафиксировали первый случай заражения новой сублинией варианта SARS-CoV-2 "Omicron" XBB.1.5, или штаммом под названием "Кракен".

Коронавирус "Кракен" нашли в Сумской области у человека, который не прошел курс вакцинации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. "По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые бы могли делать его более опасным, чем другие субварианты", - отметили в ведомстве.

По его данным, впрочем, по сравнению с предыдущими субвариантами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызывать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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"На заседании 5 января техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса пришла к выводу, что этот субвариант может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также он довольно быстро замещает стандартный вариант Omicron, который циркулировал ранее (например, в США с 1% на 47 неделе 2022 года до 8% на 50 неделе)", - говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что с 22 октября 2022 г. по 11 января 2023 г. в 38 странах было зарегистрировано 5 288 случаев, вызванных штаммом "Кракен". Большинство из этих случаев регистрировались в Соединенных Штатах Америки (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

Новый коронавирус - что уже сообщалось

В мире начал распространяться новый штамм COVID-19 - Omicron XBB.1.5. Этот вариант коронавируса начал доминировать в США всего за несколько недель, поэтому считается, что из-за него может возникнуть новая волна пандемии. По данным ВОЗ, "Кракен" уже нашли в 29 государствах мира.

12 января стало известно, что этот вариант вируса впервые нашли в РФ. "Кракен" обнаружен в Пензенской области.

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