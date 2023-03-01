Он быстро передается, но заболевание переносится пациентами легче.

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 "Кракен" уже зафиксирован в шести областях Украины.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. "Референс-лаборатория по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОЗ по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 еще в двух областях: Львовской и Черкасской", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что уже шесть областей имеют подтвержденный вариант нового штамма: Сумская, где был первый пациент, Закарпатская, Тернопольская, Одесская, Черкасская и Львовская области.

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В ЦОЗ отмечают, что штамм переносится пациентами легче, однако он обладает способностью передаваться быстрее. Чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки.

В сообщении отмечается, что доступная и бесплатная вакцинация против COVID-19 - это наиболее эффективный метод предотвращения тяжелых последствий заболевания. Прививка от COVID-19 доступна для всего взрослого населения и детей от 5 лет.

Ранее в ЦОЗ Минздрава сообщали, что ограничены в данных, однако судя по доступной информации, и тому, что подтверждает ВОЗ — Omicron XBB.1.5 быстрее передается и таким образом будет способствовать увеличению случаев во всем мире и в Украине соответственно. Информации о тяжести заболевания, связанного с XXB.1.5 пока недостаточно, но оценки продолжаются.

Штамм коронавируса "Кракен" в Украине

Штамм коронавируса "Кракен" обнаружили в Украине 24 января. Тогда "Кракен" нашли в Сумской области у человека, который не прошел курс вакцинации.

Через два дня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что из-за того, что нашли новый штамм коронавируса "Кракен", не ожидаются какие-то критические последствия для украинцев.

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