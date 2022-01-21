По словам министра, пик заболеваемости может прийтись на середину февраля.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине ожидается очередной пик новой волны COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал журналистам.

По словам министра, пик заболеваемости может прийтись на середину февраля.

"Здесь трудно спрогнозировать день до дня. Потенциально мы говорили, что начнется волна в конце января... Сделать эпидемиологический прогноз, непосредственно привязавшись к конкретной дате, невозможно. Рассчитываем на середину февраля – пик, плюс-минус. Подвинется ли пик, будем смотреть по ситуации", - сказал он.

Читайте такжеЧто будет с карантином в Украине в 2022 году: прогнозы экспертовКак ранее сообщал УНИАН, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, эпицентр которого в западных областях. Он отметил, что штамм "Омикрон" зафиксирован в 10 регионах.

По прогнозам главного санитарного врача Игоря Кузина, 59 тысяч украинцев может болеть ежедневно, суммарно около 1 миллиона человек за февраль может заболеть. При этом он напомнил, в Украине очень низкие показатели прививки. Кроме этого, жители нашей страны все больше пренебрегают противоэпидемическими нормами.

С понедельника, 24 января, на территории Ивано-Франковской области установлен красный уровень эпидемической опасности.

С тем во Львове фиксируют рост уровня заболеваемости на COVID-19 среди детей.

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