Пиковые показатели заболеваемости COVID-19 ожидаются примерно 20-25 февраля.

Главный санитарный врач Игорь Кузин поделился неутешительными прогнозами относительно коронавируса в Украине. Он рассказал, сколько человек могут заболеть COVID-19 в феврале и отметил, что за следующий месяц может заразиться один миллион украинцев.

Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.net.

Кузин считает, что штамм "Омикрон" является вызовом для любой системы здравоохранения, ведь люди уже устали от масок и ограничений и уже не хотят придерживаться правил безопасности. На фоне опасного штамма, отказ от правил выглядит очень рисково, потому что переболеть "Омикроном" может большое количество людей.

"По осторожным прогнозам экспертов, то, что говорит Всемирная организация здравоохранения, ожидается, что около 50% европейцев переболеют "Омикроном", и часть из этих процентов связана даже не с отсутствием приверженности к вакцинации, а с пренебрежением масочного режима или нормами дистанцирования, и всем остальным", - подчеркнул он.

По словам Кузина, в Украине очень низкие показатели вакцинации. Кроме этого, жители нашей страны все больше пренебрегают противоэпидемическими нормами. Именно поэтому прогнозы относительно коронавируса довольно неутешительны. В феврале ситуация может очень ухудшиться.

"По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 000 человек могут болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это довольно оптимистичными прогнозами", - поделился Кузин.

Читайте такжеИвано-Франковская область попала в "красную" зону: введут жесткий карантинОн рассказал, что по прогнозам СНБО пиковые показатели заболеваемости COVID-19 ожидаются примерно 20-25 февраля. Однако, как отметил Кузин, еще рано говорить о том, насколько быстрым будет спадание и когда закончится эта волна.

"По американским прогнозам, которые делают для Украины, пиковые показатели заболеваемости ожидаются также примерно на середину февраля и достаточно быстрое убывание до 1 апреля", - добавил он.

Кроме этого, Кузин рассказал о том, какие карантинные ограничения можно ожидать украинцам. Во время волны "Омикрона" будут такие же правила, как и с другими штаммами коронавируса.

"Единственное, что будем стимулировать местные органы власти активнее применять требования оранжевой зоны. Потому что оранжевая зона она является предупредительной. Она создана, чтобы органы местной власти принимали превентивные профилактические предупредительные меры, которые не приведут к переходу области в красную зону", - рассказал Кузин и отметил, что в настоящее время области пассивно реагируют на правила оранжевой зоны.

Читайте такжеВпервые 20 тысяч за сутки за последние два месяца: актуальная COVID-статистика в УкраинеТакже Кузин напомнил о необходимости вакцинации. Ведь вакцинированные люди легче болеют "Омикроном". Кроме этого, вакцинация помогает Украине и всему миру остановить коронавирус до того, как он начнет еще больше распространяться.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в мире за сутки обнаружили рекордные 3,5 миллиона COVID-случаев, Украина - на 29 месте.

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