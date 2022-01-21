Ограничения будут действовать с 24 января.

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в одной из областей Украины устанавливают "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчінов.

В пятницу, 21 января, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - сообщил министр.

Остальные регионы Украины пока находятся в "желтой" зоне карантина.

В "красной" зоне действуют следующие ограничения:

Напомним, на днях в Ивано-Франковской области зафиксировали крупнейший за время пандемии суточный прирост заболевших COVID-19 в регионе – 1575 новых случаев.

Ранее УНИАН писал, что в Украине одна из областей приблизилась к "красной зоне" - уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Впрочем, в последней эпидпоказатели ухудшились.

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